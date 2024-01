Wettbewerb der SWD Mit Willi Wonka zum schönsten Adventsfenster gekürt

So kamen sie auf Willi Wonka, den schrulligen Schokoladenfabrikanten, der Fantasie des norwegischen Kinderbuchautors Roald Dahl entsprungen und aktuell aufgrund der Neuverfilmung mit Timothée Chalamet im Kino und in aller Munde. Früheren Generationen mag Wonka aus den Leinwand-Adaptionen mit Gene Wilder (1971) und Johnny Depp in „Charlie und die Schokoladenfabrik“ aus dem Jahr 2005 ein Begriff sein. Letzterer lieferte auch die Inspiration, das Sieger-Fenster mit Wonka-Schokoladentafeln, rot-weißen Zuckerstangen und gleich mehreren der begehrten goldenen Tickets zu dekorieren, die Zugang zur sagenumwobener Schokoladenfabrik versprechen. Die Idee kam gut an: Gut ein Drittel der Teilnehmer an der Abstimmung zum schönsten Zonser Adventsfenster wählten das märchenhafte Thema.