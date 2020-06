Eichenprozessionsspinner in Dormagen : Mit Spezialfalle gegen Raupen

Ein Nest des Eichenprozessionsspinner an einem Baumstamm. Wer so etwas in seinem Garten entdeckt, sollte sich professionelle Hilfe holen. Foto: dpa-tmn/Bernd Thissen

Dormagen Große Sorgen bereitet den Experten bei den Technischen Betrieben Dormagen die erneute Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners, der in Dormagen sehr aktiv ist. Er befällt Eichen in verschiedenen Ortsteilen.

Die Stadt hat sich daher entschlossen, eine neue Art der Bekämpfung zu testen: die Eichenprozessionsspinner-Falle. Die besteht aus einem Ring mit einer Manschette, der um die befallenen Bäume gehängt wird. An dem Ring hängt ein schwarzer Beutel mit einem Lockstoff. Die Raupen werden von dem Geruch angezogen, fallen durch ein Loch in den Beutel und verenden in der Falle. Zudem werden die gefährlichen Brennhaare der Raupe laut des Erfinders durch die Sonneneinstrahlung unschädlich gemacht. Der Beutel kann sich auf bis zu 70 Grad erhitzen, die Eiweißverbindungen zersetzen sich laut den Angaben des Herstellers bereits ab 55 Grad und es geht keine Gefahr mehr von der Raupe aus.

„Wir haben die Fallen nun testweise an ausgewählten Stellen wie an den Eichen im Eingangsbereich des Friedhofs Zons und rund um das Schulzentrum Hackenbroich angebracht“, erläutert Jens Wolf von den Technischen Betrieben Dormagen (TBD). „Laut Hersteller sollen die Fallen zwei bis drei Jahre an den Bäumen hängen bleiben können.“ Der Hinweis auf diese Fallen kam vom Rheinland-Klinikum Hackenbroich, das bereits seit Wochen so die Eichenprozessionsspinner bekämpft. Offenbar mit Erfolg.