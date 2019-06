In Delhoven : Selfie-Fotografen zertrampeln Mohnfeld

Zertrampelte Mohnpflanzen direkt neben dem Schild: „Bitte die Mohnfläche nicht noch mehr verwüsten!“ Die Familie von Bauer Hubert Braun ist entsetzt über die Zerstörung ihres Feldes am Tannenbusch. Foto: Carina Wernig

Delhoven Gegen Vandalen und Selfie-Fotografen, die das schön blühende Mohnfeld am Tannenbusch niedergetrampelt haben, wendet sich die Landwirts-Familie Braun. Doch auch das Schild mit der freundlichen Bitte um Rücksicht zeigt wenig Wirkung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Wunderschön sehen die roten Mohnblüten aus, die zu Hunderten das Feld direkt am Eingang zum Tannenbusch schmücken. Kein Wunder, dass sie Hobby- und Selfie-Fotografen anziehen, die die rote Pracht vor dunkelgrünem Tannenbusch ablichten wollen. Dass einige von ihnen sich jedoch rücksichtslos mitten ins Mohnfeld „reinpflügen“, um ein Foto zu machen, findet nicht nur Roswitha Braun „sehr ärgerlich und traurig“. Denn ihrer Familie gehört das Mohnfeld, das nicht nur zur Zierde betrieben wird, sondern um den Lebensunterhalt der Landwirtsfamilie von Hubert Braun mit zu erwirtschaften.

„Der Schaden ist groß, nicht nur auf diesem Feld“, berichtet die Landwirtin. Denn durch die niedergetrampelten Pflanzen können weniger Mohnsamen geerntet werden, die an ein Saatgut-Unternehmen in Bayern geschickt werden, der der Vertragspartner der Brauns ist. „Wir ärgern uns jeden Tag über Zerstörungen auf unseren Feldern“, berichtet Roswitha Braun von ihren Erfahrungen mit achtlosen und zum Teil auch egoistischen Menschen: „Viele glauben, die Felder gehören ihnen.“ Und dabei stecken die Landwirte viel Geld und Arbeit in die von Spaziergängern oft als „einfache Wiese“ wahrgenommenen Felder: So hat ihr Sohn auf einem Margaritenfeld, das per Hand von Unkraut befreit werden muss, eine Gruppe angetroffen, die sich seelenruhig in den Blumen wälzte und Kränze flocht. Der nahende Bauer störte sie dabei nicht.

Info Bauern: Hunde nicht auf Feldern laufen lassen Ernte Frei durch Felder laufende Hunde gefährden die Ernte durch ihren Kot und durch Beschädigungen der Pflanzen. Vögel Hunde können auch brütende Vögel aufschrecken und vertreiben. Appell Bauern bitten um Rücksichtsnahme und Anleinen auch auf vermeintlich „freiem Feld“.

Das fehlende Verständnis für die Landwirte und die zunehmende Ich-Bezogenheit der Passanten lässt Roswitha Braun und ihre Familie fast verzweifeln: „Ich weiß nicht mehr, was wir noch tun sollen, um zu verhindern, dass Menschen in unsere Felder rennen“, weist sie darauf hin, dass einige sich absichtlich in die Blumen „werfen“. Da half auch das freundlich formulierte Schild nicht, mit dem die Familie Braun am Anfang ihres Mohnfeldes am Tannenbusch um Respekt und Rücksicht bittet: „Bitte die Mohnfläche nicht noch mehr verwüsten!“ Es zeigte wenig Wirkung, schlimmer noch: „Es wurde noch mehr zerstört.“

Dabei versteht sie den Drang der Fotografen durchaus, allerdings nicht die Ausmaße der Selfie-Posterei auf Instagram oder Facebook: „Man kann doch auch am Rand des Feldes schöne Fotos machen. Muss man dafür mitten in die Pflanzen steigen?“ So appelliert sie an die Passanten, „bitte vom Feld wegzubleiben“.