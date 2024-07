Dormagen: Ein Pädagoge wie man ihn sich wünscht Mit Leib und Seele Lehrer: Bernhard Große-Schware.

Am Leibniz-Gymnasium ist er nicht nur Musik-, Erdkunde- und Klassenlehrer, sondern wurde von den Schülern auch zum SV-Lehrer gewählt. „Das hat mich besonders geehrt, dass mir die Schüler so viel Vertrauen schenken", erzählt er sichtlich gerührt. Als wären diese vier Aufgaben noch nicht genug, betreut er unter anderem auch die Musical AG am Gymnasium und bietet viele weitere musikalische Projekte an der Schule an, wie zum Beispiel die Jazzband oder den Chor. Bei der Aufführung „Die zweite Chance", die im Juni am LGD Premiere feierte, gelang es ihm, drei Kurse (Jazzcombo, Musical AG, VIP-Kurs) von der 5. bis zur 13. Klasse als Team auf eine Bühne zu bringen.