Radweg-Projekt bis Dormagen Mit dem Fahrrad bis nach Venlo

Mit dem Fahrrad von Dormagen bis nach Venlo – diese Vision könnte durchaus Wirklichkeit werden. Denn nach einem Bürgerantrag von Agnes Meuther und Karl Kress, beide aus der Senioren Union der CDU, will die Stadt sich mit den entsprechenden Stellen beim Rhein-Kreis in Verbindung setzen. „Aufgrund der räumlichen Anknüpfung an die nördliche Kreisgrenze und des überregionalen Charakters sieht die Verwaltung die eventuelle Federführung für ein solchermaßen in das Kreisgebiet erweiterte Projekt beim Rhein-Kreis Neuss“, sagt Technischer Beigeordneter Martin Brans.