Mit Beststeller-Autorin : Mörderische Stadtführung durch Zons

Zons Die mörderische Stadtführung mit Autorin Catherine Shepherd und Stadtführerin Franziska Gräfe war trotz regnerischem Wetter ein voller Erfolg.

Mit niedrigen Temperaturen, bei Schnee, Regen und Wind war das nicht gerade ein Traumwetter an diesem Wochenende. Dennoch hatten sich am Freitagabend ein Dutzend Besucher gutverpackt und schirmgeschützt eingefunden, um der Autorenlesung und Stadtführung von Catherine Shepherd und Franziska Gräfe zu lauschen. Bereits zum wiederholten Male kamen Stadtführerin Gräfe und Bestseller-Autorin Shepherd zusammen, bei dieser besondern Führung stand der elfte Teil der Reihe „Zons-Krimi“ auf dem Programm.

Machte die eine Appetit auf eigene Lektüre, indem sie den Handlungsstrang ohne den entscheidenden Plot vortrug, sorgte die andere für solide Infos. Besucherin Bernadette Hahn zeigte sich begeistert über das Event und freut sich über „dieses lebendig gemachte mittelalterliche Ambiente der alten Stadt“. Sie stellten sich vor, was die alten Gemäuer schon alles erlebt haben mochten. Auch die Zonserin Paula Weckel wollte vor allem „mehr über meine Stadt wissen“. Sowohl in der Realität als auch in der Fantasie kommt da eine ganze Menge zusammen. „Ständig entdecken wir Neues“, freute sich Franziska Gräfe über aufgetauchte Mosaiksteine. Beispielsweise ist vor der Südmauer ein Areal ausgemacht worden, wo im Mittelalter Schiffe ankerten und ihren Zoll zu entrichten hatten. Ob es nun die Hochwasserfluten im Mittelalter sind, das Wüten der Pest, die kriegerische Belagerung oder das Schalten und Walten der Kirchen und Klöster – Catherine Shepherd kann aus dem Vollen schöpfen.