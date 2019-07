Abi mit 861 Punkten : Jan Schneider ist bester Abiturient in Dormagen

Info

Abiturientia Am Norbert-Gymnasium haben in diesem Jahr 144 Schüler das Abitur bestanden. An der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule gibt es 81 und am Bettina-von-Armin-Gymnasium 71 Abiturienten. Am Leibniz-Gymnasium haben 117 Schüler das Abitur abgelegt.