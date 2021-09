Förderverein Missionshaus Knechtsteden : Fast eine Million Euro gesammelt

Knechtsteden Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins Missionshaus Knechtsteden ging es um viel Geld und um die Ernennung von Hermann-Josef Lenz zum Ehrenvorsitzenden.

Es war eine eindrucksvolle Mitgliederversammlung, die der Förderverein für das Missionshaus Knechtsteden nach Corona-bedinger Zwangspause endlich ausrichten konnte. Das liegt an zweierlei: Zum einen wurde Hermann-Josef Lenz zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Zum anderen legte Schatzmeister Hugo Offers eine bemerkenswerte Zahl auf den Tisch: Seit der Vereinsgründung wurden Fördermittel in Höhe von rund 970.000 Euro bereitgestellt wurden, sodass voraussichtlich im nächsten Jahr die „Million“ erreicht werden wird. Eingesetzt wurden die Vereinsgelder zum einen für den Erhalt der Klosteranlage und der Basilika in Knechtsteden, aber auch für Missions- und Entwicklungshilfeprojekte der Spiritaner weltweit.

Im Jahr 1987 gründeten 16 Personen in Fortführung einer hundertjährigen Tradition den Förderverein für das Missionshaus Knechtsteden. Hermann-Josef Lenz ist eines der Gründungsmitglieder und Mitinitiator bei der Verwirklichung der Idee einer Vereinsgründung zur Unterstützung des Klosters Knechtsteden und der Spiritaner. Lenz wurde in der Gründungsversammlung zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und wurde 2002 Nachfolger von Herbert Orth, der seit der Vereinsgründung Vorsitzender war. Im Mai 2019 hat Lenz in der Mitgliederversammlung das Amt des Vorsitzenden aus Altersgründen niedergelegt, um es in jüngere Hände, an Katharina Schütte, abzugeben, gehörte aber weiterhin dem Vorstand an.Nach seinem jetzigen Abschied wird er dem Verein und Vorstand weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, z.B. auch als Leiter der Werkstattaktion.