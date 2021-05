Sport und Freizeit : Minigolf-Tipps der Weltmeisterin aus Dormagen

Minigolf-Weltmeisterin Vanessa Peuker auf der Minigolfanlage in der Robert-Koch Straße in Dormagen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Vanessa Peuker ist Weltmeisterin im Minigolf und nutzte die Zeit der Corona-Pandemie für neue Projekte. Die Profi-Spielerin verrät ihre Tipps für Minigolf-Anfänger und Hobby-Spieler.

Vanessa Peuker kann mit dem Minigolf-Schläger umgehen, wie nur wenige andere. Die Dormagenerin ist gut, so gut dass sie im Jahr 2019 die Minigolf-Weltmeisterschaft im chinesischen Zhouzhuang gewann und seitdem die Weltrangliste anführt. Den Titel konnte Peuker seit 2019 auch nicht mehr verlieren, da sämtliche großen Turniere in den vergangenen anderthalb Jahren auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt wurden. Auch in diesem Jahr finden keine internationalen Turniere statt: „Dieses Jahr wurde der Spielbetrieb bis jetzt komplett abgesagt, weil es für die Vereine schwierig ist die Corona-Auflagen einzuhalten“, erklärt Peuker. Einige nationale Turniere sollen demnächst wieder stattfinden, doch auch diesbezüglich herrscht noch Unsicherheit. „Noch können wir nicht viel dazu sagen, wann welches Turnier wieder stattfinden wird“, so die Weltmeisterin. „Lediglich Nationalkader-Lehrgänge sollen unter einem sehr strengen Hygienekonzept wieder organisiert werden. Einer dieser Lehrgänge hat bereits stattgefunden. Ich bin gespannt, ob da noch mehr kommt und ich freue mich darauf.“