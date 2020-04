Millionen Abonnenten auf YouTube : Wer ist der Profi im Computerspielen aus Dormagen?

Dormagen Die gesuchte Person hat viele Millionen Abonnenten auf der Videoplattform YouTube.

Lara Croft marschiert mit ihrem Begleiter durch den Dschungel von Peru. „Wunderschön, die Grafik ist toll“, kommentiert eine Stimme aus dem Off das Geschehen auf dem Computerbildschirm. Croft und der Mann hechten über einen Abgrund und gelangen auf eine Straße. „Bei den Sprüngen hatte ich noch so meine Problemchen, aber ansonsten atmosphärisch à la carte“, sagt der Kommentator. Ein Truck mit Maschinengewehr eröffnet plötzlich das Feuer. Die beiden Protagonisten werden niedergeschossen und stehen sofort wieder auf. „In dem Spiel stirbt man wirklich oft.“ Die Hauptfigur in dem PC- und Konsolenspiel „Shadow of the Tomb Raider“ ist die Archäologin Lara Croft, die mal wieder die Welt vor dem Untergang rettet. In dem Livestream auf der Internetplattform YouTube läuft gerade ein Let´s-Play-Video. Eine Person probiert darin neue Computerspiele aus und teilt ihre Eindrücke mit. Rechts neben dem Film können Zuschauer den Spielverlauf in Echtzeit in einem Chat kommentieren.