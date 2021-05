Millionenteurer Neubau in Dormagen : Sekundarschule wird preiswerter als zuletzt gedacht

Millionenteurer Neubau in Dormagen

Der Baufortschritt an der Sekundarschule ist unverkennbar. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Mal eine positive Nachricht beim „Millionen-Grab“ Sekundarschule: Der Neubau an der Bahnhofstraße in Dormagen wird preiswerter als zuletzt angenommen. Zuvor hatte es aber mehrere Preissteigerungen gegeben.

Es sind zwei Begriffe, die nicht so recht zusammenpassen wollen: „Sekundarschule“ und „Kosten“. Die teuerste Dormagener Schule aller Zeiten soll im Sommer fertig sein und jetzt überraschen die Projektsteuerer die Mitglieder des Stadtrates, dass das Millionen-Projekt womöglich günstiger wird als es die aktuelle Veranschlagung besagt: Im Statusbericht, der am Donnerstag vorgelegt wird, ist von einer Prognose die Rede, wonach das genehmigte Budget von 22,4 Millionen Euro um 68.885 Euro unterschritten wird.

Einer der beiden Projektsteuerer, der Dormagener Norbert Brauer, legt in diesem Bericht vor, dass mit Stand Mitte April Arbeiten und Kosten in Höhe von 21,6 Millionen Euro beauftragt worden sind. „ Im Hinblick auf die Objektplanung sind (nunmehr) bis auf die Maler- und Gebäudereinigungsarbeiten alle Leistungsverzeichnisse veröffentlicht respektive vergeben“, teilt Brauer dem Stadtrat mit. „Diese Gewerke sind noch eng an die Planungsanpassungen gekoppelt, die im Zuge der energieeffizienten Haustechnik derzeit erfolgen.“