Mietspiegel Dormagen : Mieten steigen bei neuen Wohnungen

Anja Reinold-Kapff, Juristin des Mietervereins Dormagen, war an den Verhandlungen zum neuen Mietspiegel beteiligt. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Nach vier Jahren gibt es einen neuen Mietspiegel. Der weist für Neubauten eine Mietsteigerung von 16 Prozent aus. Dormagen ist im Vergleich zu den Großstädten preiswerter und zieht viele Pendler an, die höhere Mieten bezahlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus D. Schumilas

Nach vier Jahren hat Dormagen einen neuen Mietspiegel erhalten, der seit dem 1. Januar in Kraft ist. Die schlechte Nachricht: „Erstmalig wird bei Neubauten die Zehn-Euro-Marke überschritten“, sagt Anja Reinold-Kapff, Juristin des Mietervereins Dormagen mit Sitz an der Krefelder Straße. Für Mietobjekte, die ab 2010 bezugsfertig wurden und die in einer mittleren Wohnlage liegen, weist der neue Mietspiegel eine durchschnittliche Grundmiete von 10,11 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter aus. „Dies entspricht einer Steigerung von rund 16 Prozent gegenüber den Werten von 2015.“

Reinold-Kapff saß mit am Tisch bei den Gesprächen über den neuen Mietspiegel. Die Zahlen basieren auf Erhebungen, die der Mieterverein und Haus & Grundeigentümerverein bei ihren Mitgliedern vorgenommen haben. Der starke Anstieg bei den Mieten in den benachbarten Großstädten Köln und Düsseldorf spiegelt sich auch in Dormagen wider. Bei der Erhebung wurden nur die Mieten erfasst, die in den vergangenen vier Jahren verändert, sprich erhöht, wurden oder bei neu abgeschlossenen Verträgen vereinbart worden sind. Ein schwacher Trost: Bei der vielfach in Dormagen vorhandenen Baualtersklasse 1970-1979 beträgt die Steigerung moderatere acht Prozent. Die Juristin nennt ein Beispiel: „Eine 60 Quadratmeter große Wohnung in mittlerer Wohnlage aus dem Baujahr 1977 ist für durchschnittlich 7,15 Euro anzumieten.“ In Köln wären es 9,55 Euro und in Düsseldorf 8,20 Euro, wenn man die dortigen Mietspiegel zum Vergleich heranzieht. In Neuss liegt der Vergleichswert bei 7,60 Euro. „Das Wohnen in Dormagen ist also deutlich günstiger als in den umliegenden Großstädten, und damit ist die Stadt für viele Pendler attraktiv.“

Info Miete verschlingt oft die Hälfte des Gehalts Miete Sie macht laut Juristin Anja Reinold-Kapff oft bist zu 50 Prozent des verfügbaren Einkommens aus. „Bei einem Nettoeinkommen von 2000 Euro wäre ein Drittel für die Miete angemessen.“ Mietspiegel Gibt es beim Mieterverein, Krefelder Straße 32, für drei Euro.

Juristin Reinold-Kapff spricht zwar von der preislichen Attraktivität, weiß aber auch zu genau, wie es um den Wohnungsmarkt in dieser Stadt bestellt ist: „Es gibt natürlich viel zu wenige preisgünstige Wohnungen.“ Dies erfährt sie immer wieder in Gesprächen von Suchenden. Ein anderes Beispiel: Der städtische Erste Beigeordnete Robert Krumbein sagte unlängst, dass es für eine Familie mit drei, vier Kindern nahezu unmöglich ist, eine bezahlbare Mietwohnung oder ein Haus mit über 120 Quadratmetern zu bekommen. Der Markt ist leergefegt und es entstehen nicht so viele Wohnungen wie nachgefragt werden.