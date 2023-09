Michaelismarkt in Dormagen Händler ziehen positive Bilanz zum verkaufsoffenen Sonntag

Dormagen · Der dritte verkaufsoffene Sonntag lockte mit dem Michaelismarkt zahlreiche Besucher in die City. Was die Händler in der Innenstadt dazu sagen.

25.09.2023, 17:00 Uhr

Die Händler haben gute Umsätze beim verkaufsoffenen Sonntag gemacht, so auch das Ringcenter in Dormagen. Foto: Georg Salzburg Foto: Georg Salzburg (salz)

Die Bilanz des vergangenen Sonntags fällt durchweg positiv aus. „Es war eine sehr gelungene Leistungsschau des Einzelhandels und der Gastronomie“, resümiert Guido Schenk, Vorsitzender der City-Offensive Dormagen (CiDo). „Es waren sehr viele Leute mit Einkaufstaschen unterwegs, die Zahlen sind sicher rekordverdächtig“, vermutet er. „Viele Besucher kamen von außerhalb, die kommen sicher auch wieder. Wir als CiDo sind sehr zufrieden.“