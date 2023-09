Michaelismarkt in Dormagen Stürzelberg siegt im Stadtteil-Wettbewerb

Adham Agwa ist vor acht Jahren von zu Hause ausgezogen und lebt mit vielen weiteren Bewohnern in einer ambulanten WG, die unter anderem von Georg Kaiser-Burbeck von der Lebenshilfe betreut wird. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir aktuell so viele Klienten betreuen dürfen, und würden uns auch freuen, wenn es in Zukunft noch mehr werden würden. Für viele von ihnen ist es der erste Schritt aus der häuslichen Umgebung. In den WGs lernen sie trotz ihrer Behinderung selbstständig zu werden und ein ganz normales Leben zu führen“, berichtete der Betreuer. „Das Arbeiten in den Wohngemeinschaften gibt einem unglaublich viel. Die Menschen dort sind sehr aufgeschlossen und verbreiten viel Lebensfreude – so wie unsere Kimberly.“