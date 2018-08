Michael Lotz ist neuer Bezirkskönig der Historischen Schützen

Horrem/Anstel Mit dem 23. Schuss holte der Horremer Schützenkönig den Vogel von der Stange.

Der Titel bleibt damit bei einer Dormagener Bruderschaft: Michael Lotz löste gemeinsam mit Christiane Wolfertz das bisherige Königspaar Hermann-Josef Koschnik und Elke Widmann aus Gohr ab. Um Punkt 17 Uhr gab er dem bereits arg lädierten Holzvogel auf dem Schützenstand der Ansteler St.-Sebastianus-Bruderschaft den letzten Rest. Bloß um dabei zu sein, hat sich der neue Bezirkskönig keineswegs am Vogelschuss beteiligt. „Ich wollte das, deswegen bin ich angetreten. Für mich geht ein Traum in Erfüllung“, sagte der neue Bezirkskönig nach dem Siegesschuss.

Michael Lotz (41) gehört von Kindesbeinen an der St.-Hubertus-Bruderschaft an und ist in den Reihen des Tambourkorps „Germania 1925“ aktiv. Der einstige Horremer Edelknabenkönig war als König Michael III. am 1. Juni mit Königin Christiane Wolfertz auf der Horremer „Domplatte“ gekrönt worden. Die Krönung der beiden zum Bezirkskönigspaar erfolgte während der von Bruderschaftspräses Pfarrer Peter Mario Werner zelebrierten heiligen Messe.