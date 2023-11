Eingliederung für Menschen mit Behinderungen Stadt bietet Vortrag zum Thema Assistenzleistungen an

Es gibt viele verschiedene Behinderungen und so muss jeder Einzelfall individuell betrachtet werden. Sie werden aufgeteilt in körperliche-, seelische-, geistige- und Sinnesbeeinträchtigungen und liegen vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. So unterschiedlich Grund und Ursache auch sein mögen, verbindet die Betroffenen doch der Wunsch, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung in der eigenen Wohnung, die Teilhabe am Arbeitsleben sowie die ärztliche Versorgung müssen akribisch geplant und organisiert werden. Die Finanzierung des Gesamtpaketes gestaltet sich in der Praxis oftmals schwierig. Behördengänge sind zu erledigen und Verhandlungen mit der Kranken- und Pflegeversicherung zu führen. Nicht selten geraten sowohl die betroffenen Personen selber, als auch die unterstützenden Freunde und Familien an ihre Grenzen. Um eine Teilhabe nach den persönlichen Wünschen zu ermöglichen, können Leistungen der „Freizeitassistenz“ eine hervorragende Lösung sein.