Für einen Tag an der Spitze in Dormagen Lena in spannender Führungsposition bei Currenta

Möglich gemacht wurde der Tag von ChemCologne, einem lokalen Netzwerk der Chemie-Unternehmen in der Region Köln, und Currenta. „Meine Position ist spitze“ findet jedes Jahr an verschiedenen Standorten mit vielen Partnerunternehmen statt. Durch die Aktion können Schülerinnen und Schüler in Führungspositionen innerhalb der Chemieindustrie reinschnuppern und übernehmen einen Tag lang die Rolle der Mentoren. „Das Rheinland ist mit rund 260 Unternehmen die stärkste Chemie-Region Europas“, betont ChemCologne-Geschäftsführer Daniel Wauben. „Wir möchten jungen Menschen das Potenzial der Branche und die spannenden beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten näherbringen.“