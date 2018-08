„Mein Kino“ in Dormagen schließt Ende August 2018 nach Wiedereröffnung

Dormagen : „Dein Kino“ schließt Ende August

Noch ist der Schriftzug „Dein Kino“ außen am Dormacenter weithin zu sehen. Der wird bald entfernt werden, weil das Kino aus Dormagen weggeht. Foto: Klaus Schumilas kds

Dormagen Nach nur elf Monaten in Betrieb schließt „Dein Kino“ im Dormacenter. Grund für das Aus Ende des Monats sind laut Betreiber große Mängel und die Weigerung des Besitzers des Dormacenters, diese zeitnah zu beheben.

Olaf Karaarslan wäre gerne länger geblieben. Aus diesem Grund und aus der Einschätzung, dass Dormagen ein guter Standort ist, hat er auch im vergangenen Jahr einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen. Doch bereits nach elf Monaten kommt das Aus: Wie der Betreiber von „Dein Kino“ am Mittwoch mitteilte, wird er zum 31. August den Standort Dormagen verlassen. Er gibt an: „Aufgrund der Mängelanhäufungen und dem von uns gesetzten Standard, den wir im Haus Zoaer in Mönchengladbach leben, haben wir schweren Herzens die Entscheidung getroffen.“ Wie es weitergeht, ist völlig unklar. Auf Anfrage unserer Redaktion gab es vom Besitzer des Dormacenters, der Reii Development AG mit Sitz an der Königsallee in Düsseldorf, keine Reaktion.

Die Freude in Dormagen war groß, als im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass mit „Dein Kino“ ein neuer Betreiber als Nachfolger für das Cineplex gefunden worden war. Ein

Unternehmen, dass mit dem „Haus Zoar“ in Mönchengladbach einen hohen Standard in Sachen Technik und Komfort bietet. Die zogen auch im Dormacenter ein: Olaf Karaarslan investierte in modernste Digitalprojektoren und in neues Mobiliar. Aber schon früh stellte der Kino-Betreiber Mängel fest. „Gemäß Pachtvertrag sollte uns vom Eigentümer ein betriebsbereites und mängelfreies Kino übergeben werden. Dies ist bis zum heutigen Tag nicht geschehen.“ Karaarslan gibt an, seit de Eröffnung „mit vielen und für uns als Betreiber nicht nachvollziehbaren Mängeln“ zu kämpfen. Aktuell ist es die „derzeit fehlende Klimatisierung. Die Klimaanlagen scheinen schon länger defekt zu sein, und das wurde uns gegenüber schlichtweg verschwiegen.“ Er sei gezwungen, ohne Kühlung bei den derzeitigen Außentemperaturen weiterzuspielen. Viele Kinobesucher hätten sich beschwert, zu Recht findet Karaarslan, „wir können nichts dafür, aber es wird mit unserem Namen in Verbindung gebracht. Darunter leidet der Ruf.“ Kunden wunderten sich immer wieder darüber, dass plötzlich der Projektor stoppte. Schlichtweg wegen falscher Schaltungen war er mit mit der elektrischen Lautsprecher-Anlage verbunden, die irrtümlich mit Warnhinweisen einsetzte.

Info Die Chronologie des Kinos seit 2000 2000 Im Dormacenter an der Straße „Unter den Hecken“ öffnet das „Cinelux“. Es hat sieben Säle mit mehr als 1400 Plätzen.

2010 Da Betreiber Helmut Brunotte 2004 Mitgesellschafter der Cineplex-Gruppe wurde, erhält auch sein Dormagener Filmhaus den Namen „Cineplex“. Dezember 2016 Das Cineplex schließt nach Schwelbrand.

2017 Betreiberwechsel nach Brandschaden; aus „Cineplex“ wird „Dein Kino“. 23. September 2017 „Dein Kino eröffnet. April 2018 Erstmals wird wieder ein Senioren-Kino angeboten August 2018 Betreiber Oral Kaararslan kündigt an, zum Monatsende „Dein Kino“ zu schließen. Der letzte Spieltag ist am 29. August.