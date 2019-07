Nachhaltigkeit in Dormagen : Rathaus-Gastronomen sind bei Mehrwegbechern Vorreiter

Dormagen Mit unübersehbar „eigenen“ Mehrwegbechern setzen Stadtverwaltung und Gastronomie jetzt ein Zeichen für mehr Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit in Dormagen. Die charakteristische Stadt-Silhouette mit Chempark, Zons, Knechtsteden und dem Historischen Rathaus weist die für Kalt- und Heißgetränke geeigneten Gefäße aus robustem Kunststoff als „Dormagen-Becher“ aus, und nur vor Ort kann man die praktischen Tumbler auch bekommen: Die vier Gastronomie-Betriebe rund um das Historische Rathaus – Caféserie Lemke, Eiscafé Bellini, Pizzeria Paparazzi und der Ratskeller – sowie das Eiscafé Adami’s in der Rathaus-Galerie sind Vorreiter und geben die Becher zum Selbstkostenpreis ab.

„Nachhaltigkeit ist bei uns schon lange im Blick, deshalb bieten wir unseren Kunden gerne auch den Dormagen-Becher an“, sagt Frank Lemke von der gleichnamigen Caféserie. Oana Liebig vom Eiscafé Adami’s: „Wenn Kunden ihren eigenen Becher mitbringen, befüllen wir ihn natürlich auch.“ In Zons sind die Dormagen-Becher beim Schloss-Café erhältlich. Die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft und das Umweltteam der Stadt haben das Projekt Mehrweg-Becher für Dormagen gemeinsam auf- und umgesetzt. Beide appellieren an die Bürger, „auf Einwegbecher zu verzichten und stattdessen eigene Tassen oder Mehrwegbecher in den Coffee Shop mitzubringen“, so Anke Tobies-Gerstenberg vom Umweltteam. Einer im Mai 2019 veröffentlichten Studie des Umweltbundesamtes zufolge benutzen die Deutschen im Jahr 2,8 Milliarden Einwegbecher - und 1,3 Milliarden Kunststoffdeckel. „Im Kleinen können wir mit unseren Dormagen-Bechern vielleicht einen Beitrag zur Müllvermeidung leisten und einen Denkanstoß für bewussteres Verhalten geben“, meint Lidia Wygasch-Bierling (SWD). Ihren ersten Praxis- und Geschmackstest haben die cremefarbenen Kunststoffbecher mit grauem Deckel schon bestanden. Sie wurden zuerst bei der Verleihung des Nachhaltigkeitspreises der Stadt Anfang Juli ausgegeben und kamen danach unter anderem beim Firmen Cup auf dem CityBeach zum Einsatz. Weitere 400 Stück werden den nächsten Monaten bei verschiedenen Anlässen verteilen.