Mehr Service in Dormagen Stadt startet virtuelles Bürgerbüro

Die Stadt treibt die Digitalisierung der Verwaltung weiter voran. Ab Mittwoch, 12. April, geht das erste virtuelle Bürgerbüro an den Start. Dann haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ausgewählte Behördengänge mittels Videokonferenz virtuell bequem von zu Hause zu erledigen. In einem ersten Pilotprojekt steht zunächst die Familienberatung zur Kindertagespflege in virtueller Form zur Verfügung. Ferner können nach der positiven Resonanz zur Online-Terminvergabe im Bürgeramt ab sofort auch für die Dienstleistungen im Bereich Soziale Leistungen vorab Termine gebucht werden. Schrittweise werden weitere Dienste bereitgestellt.