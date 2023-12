Wasserleitung: Vertrag zwischen Stadt und RWE Power Wünsche der Rheinfelder sind berücksichtigt

Aufregung und heftige Reaktionen auf Facebook, Bürgerversammlungen, Anrufe im Rathaus – das Mega-Projekt Rheinwassertransportleitung (RWTL), dessen Kosten vom Investor RWE Power mit einer dreistelligen Millionen-Euro-Größe beziffert wird, hat in diesem Jahr hohe Wellen geschlagen. Jetzt könnte es zur großen Befriedung kommen, denn in der Ratssitzung am Donnerstag, 14. Dezember, sollen die Stadtverordneten dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung zwischen der Stadt Dormagen und RWE Power zustimmen. Die Unterschriften von zwei RWE-Vertretern stehen bereits auf dem Papier, es fehlt noch die von Bürgermeister Erik Lierenfeld. Der ist überzeugt: „Die Erwartungen und Wünsche aus der Bevölkerung konnten berücksichtigt werden.“