Medikamentenmangel in Dormagen Apotheken stehen unter Druck

Der Medikamentenmangel in deutschen Apotheken ist noch längst nicht abgeklungen. Auch in Dormagen sind manche Medikamente wie Ibuprofen und verschiedene Antibiotika so gut wie nicht mehr zu bekommen. Derzeit können Apotheker bei Mangel eines Arzneimittels noch auf ein wirkstoff-ähnliches aber erhältliches Mittel zurückgreifen. Doch damit könnte bald Schluss sein.