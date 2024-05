Cybermobbing in Dormagen Zwei Schulen aus Dormagen erhalten Auszeichnung für Medienscouts

Hasskommentare in den Sozialen Medien, Beleidigungen in Whats-App-Gruppen oder falsche Gerüchte im Internet – Cybermobbing kann Betroffene verletzen. Um das zu verhindern gibt es am Bettina-von-Arnim-Gymnasium und an der Realschule Hackenbroich sogenannte Medien-scouts. Dafür wurden die beiden Schulen als zwei von sechs Schulen im Rhein-Kreis-Neuss vom Schulministerium und der Landesanstalt für Medien NRW ausgezeichnet. Der Grund: Sie engagieren sich in herausragender Weise für das Angebot und erhielten zudem das Sonderabzeichen „Medienscouts-Schule gegen Cybermobbing“.