Matthäusmarkt in Zons : Stürmische Reise in die Vergangenheit

Foto: Georg Salzburg (salz) 12 Bilder Stimmung auf dem Matthäusmarkt in Zons

Zons Trotz des Herbstwetters war der historische Matthäusmarkt in Zons ein voller Erfolg und sehr gut besucht. Es gab wieder einmal zahlreiche Highlights.

Der 40. Matthäusmarkt, ein historischer Handwerker- und Kunsthandwerkermarkt in der Zonser Altstadt, hatte trotz des wechselhaften Wetters sehr guten Zulauf. Durch Corona war dieses Highlight im Veranstaltungskalender der mittelalterlichen Feste zweimal ausgefallen und es schien so, als wollten viele Besucher aus Nah und Fern nun etwas nachholen. Mit der Stadterhebungsurkunde vom 20. Dezember 1373 besitzt die Stadt das Recht, „jedes Jahr am Tag des heiligen Matthäus einen Markt von allen verkäuflichen Sachen“ abzuhalten. Auf diesem Recht aufbauend führt der Heimat- und Verkehrsverein der Stadt Zons (HVV) seit 40 Jahren den Matthäusmarkt an zwei Tagen durch.

Darauf machte auch Bürgermeister Erik Lierenfeld aufmerksam, der am Samstag auf der Freilichtbühne im Beisein aller mitwirkenden Musikanten, Gaukler, Soldaten, Ritter und Edelfrauen den Markt offiziell eröffnete. „Dieser Markt kann und muss veranstaltet werden, die letzten beiden Jahre haben wehgetan.“ Der Bürgermeister, im historischen Gewand hanseatischer Kaufleute, war zu Bühne geleitet worden durch authentisch gewandete Soldaten der einheimischen Garnison. Sie wurde befehligt von Hauptmann Wolfgang Göddertz in voller Ritterrüstung und mit Mordaxt bewaffnet. Auch seine Ehefrau Lina war recht wehrhaft: Zu ihrem Gewand der Kölner Stiftsfehde von 1475 gehörte nämlich auch ein Dolch. Die Zonser Garnison ist erst im Jahr 2014 „wiederauferstanden“, mit heute 26 Mitgliedern. Nach der offiziellen Eröffnung begab sich der Bürgermeister in Begleitung des HVV-Vorsitzenden Jürgen Waldeck, ebenfalls im historischen Gewand, auf den Markt, der auf der Schlossstrasse, vor den „Pfefferbüchsen“, im Innenhof der Burg Friedestrom und im Zwinger vor der Freilichtbühne von rund 140 Ausstellern gestaltet wurde. Vor dem Juddeturm gab es ein Kinderkarussell, die meisten Geschäfte hatten geöffnet; auch das Museum Zons, das seine aktuellen Ausstellungen zeigte.

INFO Spenden für 650. jähriges Jubiläum Spenden Auch der Heimatverein sammelt Spenden, obwohl der Eintritt zum Markt bis auf die Ritterturniere kostenfrei war. Die Aktion des HVV kommt dem Jubiläum „650 Jahre Stadt Zons“ im nächsten Jahr zugute. Im Rahmen des besonderen Jubiläums ist ein großes Fest für alle Bürger geplant.