Masterplan mit vielen Projekten Dormagen plant die Innenstadt neu

Es geht um die Innenstadt: Mit einem „Integrierten Stadtteilentwicklungskonzept (ISEK)“ und dem Masterplan Innenstadt soll vieles in der City besser werden. Auf dem Papier ist klar, was geschehen soll, mit dem Beschluss des Hauptausschusses am morgigen Dienstag sowie abschließend am 21. September sollen die ersten Einzelmaßnahmen beschlossen werden. Aber vor allem geht es natürlich ums Geld, denn dieses Großprojekt wird über Jahre laufen und dann sicherlich die 50-Millionen-Euro-Grenze überschreiten. Aber: Die Stadt ist „nur“ mit 40 Prozent der Kosten im Boot, den Rest übernimmt das Land über den Zuschussweg.