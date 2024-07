Anregungen für die Fußgängerzone in Dormagen Guter Austausch zum Thema Kölner Straße

„Die Bürgerinnen und Bürger nahmen das Gesprächsangebot sehr gut auf und regten mit eigenen Ideen die Planungsarbeiten an. Diese erstreckten sich von generellen Überlegungen zu Entsiegelung, Begrünung und Verschattung bis hin zu konkreten Vorschlägen“, sagt Sven Medzech, Verantwortlicher für den Bereich Stadtplanung. So zum Beispiel die Schaffung einer Spielmöglichkeit in Sicht- und Hörweite im Bereich des Paul-Wierich-Platzes, damit Familien mit Kindern die umliegende Gastronomie besser nutzen können. Auch die Rutschgefahr auf dem Kopfsteinpflaster während der Kirschblüte wurde von den Beteiligten eingebracht. „Welche Pläne nun umgesetzt werden können, wollen wir in den kommenden Monaten erörtern“, sagt Medzech. Mehr Infos zum Projekt und Masterplan gibt es auf www.dormagen.de/masterplan-innenstadt.