Masterplan fürDormagen Stadt plant Erlebnispark in der Rheinaue

„Römerstadt“ anstelle von „Chemiestadt“ – schafft Dormagen den Imagewechsel? Was mit „Integriertem Handlungskonzept (ISEK)“ und Masterplan Innenstadt noch recht theoretisch und sperrig klingt, hat schon längst begonnen und soll nicht nur in der Innenstadt deutlich sichtbare Akzente setzen, sondern auch das Zuckerfabrik-Gelände hochmodern entwickeln. Von dort aus soll der Sprung über die B9 in den „Erlebnisraum Rheinaue“ gelingen. Dieses Projekt ist eines von mehreren, die feststehen und jetzt von Planungs- und Hauptausschuss sowie letztendlich vom Stadtrat politisch beschlossen werden soll. Dabei geht es um viel Geld: Knapp 48 Millionen Euro soll diese Stadterneuerung kosten, von denen die Stadt rund 22 Millionen Euro im Zeitraum bis 2027 aufbringen muss. Der finanzielle Aufwand für den „Erlebnisraum Rheinaue“ liegt bei etwa 3,5 Millionen Euro.