Maßnahmen in Dormagen : Stadt kontrolliert intensiv den Bahnhof

Dormagen Die Stadt hält die Kontroll-Frequenz des Ordnungsamtes am Bahnhof weiter hoch. Auch die Sauberkeit wird mit neuem Gerät vorangetrieben. Stadt hält weitere Anstrengungen für nötig.

Das Bahnhofsgelände bleibt weiterhin ein Schwerpunkt im Aufgabenbereich des städtischen Ordnungsamtes und der Technischen Betriebe Dormagen (TBD). Das bestätigt Stadtpressesprecher Max Laufer auf Nachfrage unserer Redaktion: „Die Kontrollfrequenz des Ordnungsamtes am Bahnhof ist weiterhin hoch, unsere Mitarbeiter sind jeden Tag dort präsent.“ Dabei achten sie sowohl auf Sicherheit als auch auf Sauberkeit. Das war auch über die Weihnachts- und Neujahrs-Feiertage so, wie Laufer erläutert: „Da gab es jedoch keine besondere Vorkommnisse.“

Immer wieder steht der Dormagener Bahnhof – die „Visitenkarte der Stadt“ – in der Kritik wegen mangelnder Sauberkeit, Graffiti, weggeworfener Zigarettenkippen und anderem Unrat. Dazu fühlen sich einige der täglich rund 5000 Fahrgäste nicht immer wohl auf den Bahnsteigen und im Umfeld der Station. Im vorigen Jahr wurde als ein weiterer Baustein der städtischen Offensive für mehr Sauberkeit am Bahnhof ein mobiler Hochdruckreiniger für die Entfernung von Graffiti, Verschmutzung und Urin angeschafft – für die Technischen Betriebe Dormagen. Er kann mit bis zu 100 Grad Celsius heißem Wasser und mit bis zu 500 Bar Wasserdruck auch extreme Verschmutzungen beseitigen. Auf den Einsatz von chemischen Hilfsmitteln wird dabei verzichtet, die Reinigung erfolgt ausschließlich mit Wasser. Neben der Reinigung diverser Schmutzecken am Bahnhof und im Bahnhofsumfeld soll das Gerät auch für Graffiti-Entfernung sowie Reinigung von Bänken, Pollern und Verkehrszeichen eingesetzt werden.

Westseite Im August 2019 beginnen Arbeiten an Treppe und Platz an der Rückseite.

Umbauphase Vom ersten Spatenstich am 6. Dezember 2012 an war der Dormagener Bahnhof bis Mitte 2014 eine Dauerbaustelle.

Fast täglich fanden 2019 am Bahnhof Kontrollen durch das Ordnungsamt statt – bis zu 25 Stunden im Monat. Von April bis Juni wurden 18 „Kippenschnipper“ am Bahnhof erwischt und mit dem erhöhten Bußgeld belegt. Ordnungsamtsmitarbeiter und auch Anwohner bestätigen, dass die Sauberkeit sich verbessert hat. „Gern würde die Stadt noch mehr Kontrollen veranlassen“, betont Laufer. Das geht aber nur mit mehr Personal für Schichtdienst und regelmäßige Wochenenddienste, wie auch Teamleiter Thomas Rütten vom Ordnungsamt zuletzt beim Stadtteilgespräch in Hackenbroich den Anwohnern erläuterte, die sich mehr Überprüfungen von Randalierern und anderen Gruppen durch die Stadt wünschten: „Das können wir zurzeit nicht leisten, ohne mehr Kollegen ist ein Schichtdienst nicht umsetzbar.“ So waren zusätzliche Stellen für das Ordnungsamt unter den vom Stadtrat im Dezember abgelehnten 23 neuen Stellen, die Bürgermeister Erik Lierenfeld vorgeschlagen hatte. „Mit den vorhandenen Personalressourcen ist Präsenz gerade in den Randzeiten abends und am Wochenende problematisch“, erläuterte Lierenfeld.