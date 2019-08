Verstärkung für Sammy und Putzi : Das ist das neue Maskottchen für Dormagen

Jetzt hat die Stadt Dormagen drei tierische Werbe-Maskottchen: Der Kaiman Sammy für das Stadtbad, das nach ihm heißt, der Waschbär Putzi für den Frühjahrsputz und nun auch das Wildschwein Schorsch für den Tannenbusch.

Ein weiteres Comic-Tier wird ins Dormagener Maskottchen-Dreigestirn aufgenommen: Der niedliche Waschbär Putzi, der beim Neujahrsempfang der Stadt Dormagen als Sympathieträger für den Frühjahrsputz rund um den „Sauberhafttag“ vorgestellt wurde, und der schon etablierte Kaiman Sammy, der dem Stadtbad seinen Namenszusatz gab, haben tierische Unterstützung erhalten. So enthüllte Klaus Schmitz, Geschäftsführer der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD), das neu gezeichnete Maskottchen für den Tierpark Tannenbusch: „Hier ist der Walddetektiv Schorsch“, stellte Schmitz das fröhlich winkende Wildschwein vor. Der freundliche Keiler begrüßt in seiner grünen Wildhüteruniform künftig die Besucher im Tannenbusch.

Parken 2,50 Euro nur an Wochenenden und Feiertagen.

Genau dieses Ziel verfolgt die SVGD, die sowohl das Stadtbad Dormagen – „Sammys“ – als auch den Tannenbusch inklusive Tierpark betreibt, künftig mit der sympathischen neuen Comicfigur Schorsch im Tannenbusch. Dort wird schon seit Jahren das Wildschwein „Schorsch“ als Plüschtier in allen Größen verkauft. Die langjährige Leiterin Ellen Peterburs war immer erfreut, wenn sie Schorsch den Kindern und Eltern ans Herz legen konnte. Bei ihrem Nachfolger David Thies ist das nicht anders. Jetzt gibt es Schorsch auch als Zeichnung.

Sommerloch-Tiere in NRW

Sommerloch-Tiere in NRW : Wie Kaiman Sammy seine Freiheit fand

Vor 25 Jahren entwischte Kaiman Sammy in den Strabi-See

Große Suchaktion in Dormagen

Große Suchaktion in Dormagen : Vor 25 Jahren entwischte Kaiman Sammy in den Strabi-See

Maskottchen „Putzi“ auch in Frankreich beliebt

Stadt Dormagen : Maskottchen „Putzi“ auch in Frankreich beliebt

Damit nicht genug. SVGD-Geschäftsführer Schmitz schließt auch „Kooperationen“ der Tiere nicht aus: „Vielleicht erleben Sammy und Schorsch ja gemeinsame Abenteuer.“ Schwarzkittel Schorsch soll überall im Tannenbusch und in der Kommunikation nach außen präsenter werden. So sei etwa denkbar, dass das neue Tannenbusch-Gesicht Wissenswertes rund um den Wildpark auf Info-Tafeln erklärt. Möglich sind aber auch etwa Nachhaltigkeitsaktionen in Zusammenarbeit mit dem Umweltteam der Stadt Dormagen und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW). Kann der beliebte Waschbär Putzi bei Umweltschutz-Aktionen außen vor bleiben? „Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir über die Figur Themen, die den Tannenbusch betreffen, griffiger transportieren können“, erläutert Schmitz. Im Wildpark Tannenbusch sind derzeit rund 200 Tiere 25 verschiedener Arten zu beobachten. Die Tiere gehören der SDW Dormagen.