Hilfe in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Martin Voigt aus Dormagen war neun Stunden im Einsatz für Flutopfer

Das Selfie zeigt, wie die Kleidung von Martin Voigt aussah. Foto: Martin Voigt

Dormagen Der 35 Jahre alte Martin Voigt, SPD-Mitglied im Stadtrat, schloss sich am Sonntag spontan einer Gruppe an, die in Bad Neuenahr-Ahrweiler beim Aufräumen half. Was er erlebt hat - ein Protokoll.