Dormagener Stadtmeisterschaften : Schocker würfeln mit großer Ausdauer

Ückerath Der beste Würfelspieler kommt aus Dormagen: Beimüberaus gut besuchten, 33. Georg-Neitzel-Schockturnier setzte sich Markus Hilse gegen 92 weitere Teilnehmer durch.

Schocken ist in vielen rheinischen Kneipen ein beliebtes Würfelspiel. Auf dementsprechend große Resonanz stieß auch die 33. offene Stadtmeisterschaft im Schocken in der Ückerather Gaststätte „An d`r Weyh“: Beinahe den ganzen Tag stellten alle Anwesenden ihr taktisches Können und das nötige Quäntchen an Glück unter Beweis, ehe der Sieger des Turniers gekürt wurde.