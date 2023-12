Stadtlesefee aus Dormagen Buchtipps für Kinder im Advent

Ein Klassiker darf in der Empfehlungsliste ebenfalls nicht fehlen: „Philipok“ von Leo Tolstoj. „Es geht um einen Jungen, der gerne in die Schule gehen möchte, aber noch zu klein ist“, sagt er. Dabei wolle er den anderen etwas vorlesen, stattdessnen müsse er bei seiner Großmutter bleiben und langweile sich. Durch den Schnee macht er sich aber doch ganz alleine auf in die Schule. „In der Geschichte geht es mir vor allem um das Miteinander, das ist wichtig.“