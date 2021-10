19-Jähriger aus Dormagen involviert : Festnahme nach Verdacht auf illegales Autorennen

Mettmann/Dormagen Die Polizei hat in Mettmann die Autos zweier Männer beschlagnahmt, die sich zuvor ein illegales Straßenrennen geliefert haben sollen. Einer der Männer ist ein 19 Jahre alter Fahranfänger aus Dormagen. Er wurde bei der Festnahme aggressiv.

Gegen 8.30 Uhr am Donnerstag, 7. Oktober, meldete sich eine Hildenerin telefonisch bei der Polizei . Die Frau gab an, gerade Zeugin eines illegalen Autorennens geworden zu sein. Demnach habe sie beobachtet, wie zwei junge Männer in einem Audi A5 Sportback und einem VW Golf mit deutlich überhöhtem Tempo und dicht hintereinander durch die Innenstadt gefahren seien.

Die Polizei konnte den Audi-Fahrer an seinem Auto antreffen und kurze Zeit später auch den Fahrer des VW stellen, der zur Unfallstelle zurückgekehrt war. Bei dem Audi-Fahrer handelte es sich um einen 19-jährigen Wuppertaler. Dieser wurde zwar nicht bei dem Unfall verletzt, allerdings hatte er, nachdem er aus seinem Auto ausgestiegen war, vor Wut gegen einen Stromkasten geschlagen, wobei er sich an der Hand verletzte. Daher musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem nicht mehr fahrtüchtigen Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden.