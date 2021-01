Mann aus Dormagen angeklagt : Angriff auf Prostituierte – Gericht sieht Anzeichen für Mordversuch

Dormagen Neue Entwicklung: Der Dormagener „Prostituierten-Killer“ muss entgegen der Anklage sogar mit einer Verurteilung wegen versuchten Mordes rechnen.

Der bereits wegen der Tötung einer anderen Prostituierten verurteilte 50-Jährige soll nach seiner Freilassung in Neuss Kostenpflichtiger Inhalt erneut ein Callgirl in einem Hotel angegriffen und schwer verletzt haben. Er hatte 2012 in einer Düsseldorfer Hotelsuite eine 25-jährige Prostituierte erstochen und war dafür wegen Totschlags zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. 2018 war der Dormagener vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Anfang Juli vergangenen Jahres soll er dann in einem Neusser Hotel einer 26-Jährigen ein Kissen ins Gesicht gedrückt, sie gewürgt und ihr den Kopf ruckartig verdreht haben, um ihr das Genick zu brechen.