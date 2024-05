Mit DJ aus dem Megapark Mallorca-Gefühle beim Heimatfest in Dormagen-Rheinfeld

Ein weiterer Höhepunkt am Samstagabend: Gegen 23 Uhr heizte Mallorca-Sängerin „Frenzy“ dem ausverkauften Festzelt ein. „Die Stimmung war wie immer großartig, alle waren gut drauf. Es wurde gesungen und getanzt, wie freuen uns, dass wir so etwas in Rheinfeld geboten bekommen“, sagte die zugezogene Rheinfelderin Larissa Boes. Auch zahlreiche Nievenheimer, Delhovener und Dormagener ließen sich die Veranstaltung in dem Dorf nicht entgehen.