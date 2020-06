Lokale Allianz Dormagen : Bunte Bienen schaffen Aufmerksamkeit

Erich-Kästner-Schüler mit Schulleiterin Monika Scholz (r.) und Konrektorin Katrin Deußen zeigen stolz einige Bienen. Foto: Stadtverwaltung

Dormagen Eine Mal-Aktion der Lokalen Allianz sorgt für viele bunte Flecken in der Stadt: Kinder haben Holzbienen bemalt und in der Stadt aufgestellt. Auch von vielen anderen Seiten gab es Unterstützung – denn die Aktion weist auf das Bienensterben hin.

Nicht nur schwarz-gelb geringelt, sondern auch mit bunten Tupfern oder Rautemustern: In Dormagen kann man momentan an vielen Ecken außergewöhnliche Bienen entdecken. Sie sind nicht nur bunt, sondern auch aus Holz und um einiges größer als ihre Originale. Entstanden sind sie im Rahmen einer Aktion der Lokalen Allianz unter dem Motto „Dormagen – natürlich nachhaltig“.

Rund 200 Bienen-Vorlagen sind seit Ostern an Familien verteilt worden. Eigentlich sollten sie in den Grundschulen, im Elli-Kids-Club der Energieversorgung Dormagen (evd) und während der Tannenbuschwoche von Kindern bemalt werden – das Coronavirus durchkreuzte diese Pläne. Also wurde umdisponiert: „Wenn die Kinder nicht zu den Bienen kommen können, bringen wir sie zu ihnen“, sagt Klemens Diekmann, evd-Geschäftsführer und Sprecher der Lokalen Allianz, die die Aktion gemeinsam mit der Stadt initiiert hat. Schließlich gebe es viele malbegeisterte Kinder, die jetzt zu Hause betreut werden.

Anton und Emil Conrady malen ihre Bienen im Garten. Foto: Stadtverwaltung

Info Eine eigene Holzbiene basteln und bemalen Schnittmuster Wer handwerklich begabt ist, kann sich auf der Homepage der Lokalen Allianz eine Vorlage herunterladen und eine eigene Holzbiene basteln. Inspiration In der Bildergalerie präsentieren viele kleine Künstler aus Dormagen ihre Bienen. Schnittmuster und Fotos gibt es unter www.lokale-allianz-dormagen.org.

Das Interesse ist groß: Viel mehr Familien als erwartet hatten sich auf den Aufruf gemeldet, schnell waren sämtliche Bienen-Vorlagen verteilt. Wie die Stadt mitteilt, hätten sich besonders die Schüler der Erich-Kästner-Schule als begeisterte Maler erwiesen. Schulleiterin Monika Scholz und ihre Kollegen hatten den Kindern die schlichten Holzvorlagen mit nach Hause gegeben – und wahre Kunstwerke zurückbekommen.

Lidia Wygasch-Bierling von der SWD, Lokale-Allianz-Sprecher Klemens Diekmann (evd) und Jobst Wierich (Chempark) (r.). Foto: evd

Nicht nur bei Kindern stieß die Malaktion auf Unterstützung: Der Bürger-Schützen-Verein (BSV) Dormagen will eine Wildwiese auf dem Gelände am Schützenhaus anlegen, die neben 25 Bienen der Lokalen Allianz auch vielen lebendigen Insekten eine Heimat bieten soll. Auf dem Gelände der evd sind bereits mehr als 30 bunte Bienen zu sehen, die von Mitarbeitern und deren Familien bemalt wurden. Und auch dort tut sich etwas für die lebendigen Bienen: Noch für diesen Sommer ist am Grünstreifen der evd-Verwaltung eine bienenfreundliche Bepflanzung geplant. „Damit soll für Bienen und andere nützliche Insekten ein neuer Lebensraum geschaffen werden“, so Diekmann.

Und auch der Chempark Dormagen ließ sich schnell für die Idee begeistern. „Eine einzelne Biene ist klein und unbedeutend, ein Schwarm hingegen leistet einen wichtigen Beitrag für unsere Umwelt“, sagt Jobst Wierich, Leiter Politik- und Bürgerdialog des Chempark. „Deshalb wollen wir mit dieser Aktion die Aufmerksamkeit in besonderer Weise auf die Bienen lenken.“ Das Unternehmen spendete 450 Holzrohlinge, die auch eine symbolische Gedankenstütze sein sollen: „Wir alle können durch die Gestaltung unserer Gärten und Balkone dazu beitragen, dass sich die Bienen in Dormagen besonders wohlfühlen“, so Wierich. „Gerade bei uns, in einem Ballungsraum mit Industrie und viel Verkehr, müssen wir besonders sensibel für das Zusammenspiel in der Natur sein.“