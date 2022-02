Mahnwache in der Innenstadt : Hundert Dormagener gedenken Corona-Opfer

Dormagen Vier politische Jugendorganisationen haben sich zusammengetan, um in einer gemeinsamen Aktion mit einer Mahnwache der Opfer der Corona-Pandemie zu gedenken.

Sturm, Regen, Kälte prägten den Sonntag - aber als am Abend die Dormagener aufgerufen waren, mit ihrer Teilnahme an der Mahnwache der Opfer der Corona-Pandemie zu gedenken, schlossen sich die Schleusen und die Gedenkfeier konnte vor dem Historischen Rathaus stattfinden. Rund hundert Dormagener kamen und zündeten am Ende Kerzen für die Toten an.