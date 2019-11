Märchenspiele Zons in Dormagen : Der Teufel, seine Oma und viele Teufelchen

Zons Die Märchenspiele Zons bereiten das Stück für die neue Saison vor: „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“.

Wer kennt sie nicht, die Märchen von Aschenputtel, Dornröschen oder Rumpelstilzchen – seit 1962 führt eine Schauspielschar aus Laien der „Märchenspiele Zons“ auf der Freilichtbühne bekannte und auch weniger bekannte Märchen vor und bereitet damit insbesondere Kindern eine große Freude. „Als Traditionsverein sind wir darauf bedacht, dem Publikum traditionelle Märchen näher zu bringen“, erklärt Christian Uhr, der als Vorstandsmitglied für das Marketing zuständig ist.

In diesem Jahr entführten die Darsteller das Publikum mit dem Märchen „Der kleine Muck“ von Wilhelm Hauff in die bunte Welt des Orients, im nächsten Jahr wird „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ der Brüder Grimm zurück auf die Freilichtbühne geholt. Mehrere Male schon wurde das „teuflische Märchen“ aufgeführt, zuletzt im Jahr 2007. Der Inhalt ist vielen Zuschauern bereits bekannt: Einem als Glückskind geborenen Junge wird vorhergesagt, er werde im Alter von 14 Jahren die Tochter des Königs heiraten. Daher versucht der König mit allen Mitteln, den Jungen mit der „Glückshaut“ loszuwerden. Trotz seiner beispiellosen Bemühungen bleibt er jedoch „erfolglos“. Schließlich lässt sich der König eine heimtückische Aufgabe einfallen, die er als Bedingung an die Heirat seiner Tochter knüpft: Der Junge solle ihm drei goldene Haare des Teufels bringen.

„Sobald Regisseur Jürgen Reinecke das Drehbuch fertig hat, können sich die Darsteller für ihre Wunschrolle eintragen“, erklärt Uhr das Prozedere bei den Märchenspielen. „Für ‚Der Teufel mit den drei goldenen Haaren‘ haben wir etwa 60 bis 80 Darsteller inklusive Kinder eingeplant.“ Da traditionell auch zahlreiche Tänze in die Aufführungen integriert werden, sind neben überzeugenden Schauspielern auch immer wieder talentierte Tänzer gefragt. Die Tänze und die Musik werden von Josef Tesch, dem Vorsitzenden der „Märchenspiele Zons“, und seiner Frau Ursula eigens konzipiert. Trotz der Energie und der Leidenschaft, die alle Beteiligten in die Aufführungen stecken, finden die Märchenspiele immer weniger Resonanz: „Früher hatten wir noch 12.000 bis 17.000 Zuschauer, zuletzt waren es nur noch 4500“, bedauert Tesch. Er erklärt sich die ruckläufigen Zahlen mit den vielen alternativen Veranstaltungen insbesondere in den umliegenden Großstädten.

Sobald die Besetzung steht, heißt es für die Darsteller schließlich: Üben, üben, üben. Die Proben zum neuen Stück beginnen im März: Dann werden die Darsteller regelmäßig am Wochenende sowie an Feiertagen auf der Freilichtbühne ihre Rollen einstudieren. Auch für die Kostüme ist gesorgt: „Wir haben einen riesigen Fundus an Kostümen, die hier und da angepasst werden“, verrät Christian Uhr. „Aber es gibt auch Standardkostüme, wie die der Bauern, die in fast jedem Stück zum Einsatz kommen.“ Ohne funktionierende Technik geht es jedoch nicht: Als gelernter ITler ist Uhr seit 2015 neben seiner Rolle als Vorstandsmitglied auch für die Tontechnik zuständig.