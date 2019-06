Märchenspiele Zons : Der kleine Muck singt bei „Voice Over“

Zons Nach intensiven Proben steht am Sonntag auf der Freilichtbühne für die Zonser Märchenspiele die Premiere an.

Intensiv geprobt haben die Darsteller noch einmal am Pfingstwochenende, wie Josef Tesch, Vorsitzender der Märchenspiele, sagt. Nach der Generalprobe am Samstagnachmittag steht nun am Sonntag, 16. Juni, ab 16 Uhr die Premiere bevor. Das von Regisseur Jürgen Reinecke für die Freilichtbühne adaptierte Stück zeigt die Geschichte eines Menschen, der etwas anders als die anderen ist, und dem zunächst übel mitgespielt wird. Nach vielen Abenteuern, etwa mit einer bösen Hexe und im Palast eines Kalifen, gelingt es dem kleinen Muck letztlich doch, mit Hilfe zauberhafter Dinge sei Schicksal zum Positiven zu wenden.

Zur Faszination der Traditionsveranstaltung wird nicht allein die orientalische Kulisse auf der Freilichtbühne Zons beitragen. Christian Uhr vom Team der Märchenspiele verweist neben den farbenfrohen Kostümen auch auf die bühnenwirksamen Tänze, die in die Handlung des gut 70 Minuten dauernden Stücks integriert wurden. Liebevoll eingearbeitete Details sorgen für Lacher und fröhliche Gesichter bei Groß und Klein. Uhr zufolge wird am Sonntag auch bei leichtem Regen gespielt. „Nur Dauerregen kann die Aufführungen der rund 80 ehrenamtlichen Laiendarsteller verhindern“, sagt er.

Weitere Vorstellungen sind am 20., 23., und 30. Juni sowie am 7. und 10. Juli. „Danach sind wir wieder jeden Sonntag ab dem 15. August bis einschließlich 15. September für die kleinen und großen Zuschauer da, um sie in eine märchenhafte Welt mit Spiel, Tanz und Musik zu entführen“, kündigt Christian Uhr an.