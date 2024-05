Jahreskonzert in Dormagen Männerchor Bayer sang in der Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums

Auch im zweiten Teil des Konzertes zeigte Steinfeld seine Vorliebe für dramaturgische Zusammenhänge. Carl Orffs Kantate „Carmina burana“ wurde in Auszügen klangvoll zu Gehör gebracht. Hier überzeugte Steinfelds Übertragung des ursprünglich mittellateinischen Textes ins Deutsche und sein Arrangement der Partitur: Trotz der kleinen Besetzung kamen die Musik Orffs positiv an. Denn während diesen Auftritts waren im Publikum einige Bravo-Rufe zu hören. Kevin Dickmann fiel durch seine Leistung auf, während der Chor mit einer Vielfalt an Rhythmen und einer breiten Dynamik glänzte. Dabei gelang es ihnen, den umfangreichen Text klar und verständlich zu präsentieren.