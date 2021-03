Challenge in Dormagen : Zonser schalten Licht aus – Luke Mockridge zollt Respekt

Zons Im Rahmen der Sat1-Sendung „LUKE! Die Umwelt und ich“ wurden die Zonser zum Stromsparen aufgerufen. Am Montagabend war es dann endlich soweit, ist es Zons gelungen das Licht im gesamten Stadtgebiet abzuschalten?

Kurz vor 21 Uhr schaltet der Entertainer live in die Zonser Altstadt und zu Bürgermeister Erik Lierenfeld und Reporter Simon Pearce. Lierenfeld ist zuversichtlich. Eine Drohne filmt die zunächst noch erleuchtete Stadt von oben, um Punkt 21 Uhr gehen dann zunächst die Laternen aus, nach und nach erlischt in sämtlichen Haushalten das Licht. „Ich habe mich noch nie so sehr darüber gefreut, eine ganze Stadt im dunklen zu sehen“, freut sich Mockridge. Die Zonser haben es geschafft. „Ich muss allen Menschen dort meinen tiefsten Respekt aussprechen, das sind wirklich beeindruckende Bilder. Zons hat etwas unfassbares geschafft“, so das Fernsehgesicht. Im Anschluss wird der Image-Film mit Mockridge präsentiert. „Die Stadt wird sich vor Touristen nicht mehr retten können.“