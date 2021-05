„Loss mer schwade“ : Lierenfeld mit Reker über Corona-Strategie in Dormagen

Dormagen Bürgermeister Erik Lierenfeld diskutierte im aktuellen „Loss mer schwalde“-Talk des Dormagener Organisators Markus Krücken gemeinsam mit Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Politiker Wolfgang Bosbach über Themen wie die aktuelle Corona-Pandemie.

Moderiert wurde der Talk von dem Kölner Musiker J.P. Weber. „Wir wollten mit Erik Lierenfeld einen Amtskollegen von Frau Reker im Talk haben, damit nicht nur Köln, sondern auch die Region mit einem weiteren Beispiel einbezogen ist. Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach ist zudem in der Corona-Thematik sehr meinungsstark unterwegs. Wir konnten viele tausend Menschen an den Screens erreichen und die Rückmeldungen waren durchweg positiv“, erklärt Krücken. Im Gespräch sind die Politiker sich einig, dass die Krise trotz vermehrter Öffnungen und vielerorts niedriger Inzidenz noch nicht vorbei sei. Lierenfeld sagt dazu: „Corona ist ja nicht weg, das darf man nicht vergessen. Wir werden noch lange Masken tragen müssen. Test- und Impfstrategie werden entscheidend bleiben, um auch langfristig erfolgreich zu sein in der Pandemie.“ Dormagens Bürgermeister beschreibt, wie es zu der aktuell niedrigen Inzidenz im Stadtgebiet kam - das Zauberwort: „Testungen“. „Wir sind in der Umgebung Spitzenreiter was Testzentren angeht. Wir haben beinahe in jedem Stadtteil mindestens ein eigenes Testzentrum“, erzählt er stolz. „Das führt dazu, dass wir gleich zu Beginn viel getestet haben und daher ist die Inzidenz in Dormagen erst einmal angestiegen.“ Im Rahmen der Test-Wochen habe die Stadt um die 25.000 Menschen getestet. „Ich denke, dass wir hier von einem langfristigen Erfolg sprechen können, denn wir haben es damit langsam ausgeschlichen und ich denke, wir können aktuell von einer Erfolgssituation sprechen.“ Moderator J.P. Weber weist darauf hin, dass die Menschen sich nun durch die Möglichkeit eines Restaurantbesuches erneut vermehrt testen lassen. Er fragt Lierenfeld: „Wird die Inzidenz dann wieder steigen?“ Antwort: „Das ist gut möglich, ich denke jedoch nicht, dass sie exponentiell ansteigen werden. Wichtig ist, dass wir weiterhin erkrankte Menschen erkennen und rausfischen können. Ich bin langfristig guter Dinge.“