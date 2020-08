Corona-Folgen in Dormagen : Lokale Wirtschaft fragt Finanzhilfen stark nach

Corona-Folgen in Dormagen

Dormagen Die Stadt hat nach eigenen Angaben 97 Anträge auf Corona-Unterstützung bewilligt. Besonders nachgefragt war das Hilfspaket in der Gastronomiebranche.

(ssc) Um die negativen Auswirkungen der Coronakrise für die Dormagener Wirtschaft abzufedern, hatte die Stadt im Mai ein Zuschusspaket beschlossen. Die Maßnahme ist ganz offensichtlich ein Erfolg, der Bedarf ist da. Wie4 die Stadt am Mittwoch mitteilte wurden 112 Anträge zur Gewährung der Hilfe gestellt, 97 davon konnten positiv beschieden werden.

Das Zuschusspaket hatte zunächst einen Umfang in Höhe von 130.000 Euro. Der Rat hatte diese Summe jedoch am 25. Juni auf bis zu 230.000 Euro erhöht. „Die Nachfrage nach dem nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von bis zu 6250 Euro war groß“, berichtet Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld. Und die Antragsteller mussten auf ihr Geld nicht lange warten. Die Bearbeitungszeit von der Einreichung der vollständigen Unterlagen bis zur Auszahlung des Zuschusses habe im Durchschnitt bei neun Werktagen gelegen, teilt die Stadt mit.