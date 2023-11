Lokale Allianz Dormagen Fünf Unternehmen erhalten „Xcellence“-Auszeichnung

An dem Abend, der in der Eventlocation am Wakebeach 257 stattfand, erfolgte auch die Verleihung des „Xcellence Made in Dormagen“-Preises, den die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) im Rahmen der Lokalen Allianz dieses Jahr erstmals ausgelobt hatte. Insgesamt fünf Dormagener Unternehmen wurden ausgezeichnet. In der Kategorie Nachhaltigkeit ging der Preis an die „ppm planung + projektmanagement gmbh“, Spezialist für Shop-Design in Gastronomie und Einzelhandel und vom e-mobilen Fuhrpark bis zur eigenen Photovoltaikanlage schon seit Jahrzehnten mit Nachhaltigkeit im Fokus. In der Kategorie Innovation wurde das Inkasso-Unternehmen „COEO“ prämiert für den Einsatz eines Chatbots, der Künstliche Intelligenz und natürliche Sprachverarbeitung nutzt, um Kundenanfragen zu beantworten.