„Lokale Allianz“ Dormagen Fachkräftemangel dominiert Podiumsdiskussion

Dem pflichtete Lena-Marie Pütz bei, wies aber darauf hin, „dass neben dem Standort die Begeisterung für den ausgeübten Beruf das A und O in der Fachkräfteproblematik ist“. Das Problem beleuchtet auch die SWD-Umfrage: Knapp über 70 Prozent der Dormagener Unternehmen gaben an, dass die Akquise von Fachkräften ihnen enorme Sorgen bereite. Eine Mehrheit sieht in „qualifizierter Zuwanderung“ eine Lösungsmöglichkeit. Daneben spielten hohe Energiekosten und die Inflation in der Umfrage die Hauptrolle in drängenden Sorgen. Allerdings: Da nur 60 Unternehmen auf die SWD-Anfrage reagiert haben, sind die Ergebnisse nicht repräsentativ.