Lokale Allianz Dormagen : Die Bienen-Aktion kommt nun nach Hause

Dormagen Zum runden Geburtstag startet die „Lokale Allianz“ nachhaltige Aktivitäten. Außerdem wurden Logo und Homepage neu gestaltet.

Im November 2010 war die Dormagener Initiative als erstes Bündnis auf örtlicher Ebene im Rahmen der NRW-Allianz entstanden. Jetzt präsentiert sie sich in frischer Optik: Es gibt ein neues Logo, das die Vielfalt der Akteure innerhalb der Allianz und die Nähe zu Rhein und Stadt aufgreift. „Wir haben uns ganz bewusst bei Design und Farbgebung wie schon bei der Gründung 2010 an der Stadtmarke orientiert“, erklärt Diekmann. Auch die Homepage unter www.lokale-allianz-dormagen.org wurde komplett überarbeitet. „Der Internet-Auftritt ist unsere Visitenkarte“, sagt Diekmann.

Das Motto für 2020 lautet „Natürlich nachhaltig!“ – „wir wollten unter dem Dach der Lokalen Allianz möglichst viele Aktivitäten zu den Themen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit vorstellen“, so Diekmann. Wegen der Corona-Pandemie müssen nun neue Wege gefunden werden. Mit dem Partner Chempark war eine Mal-Aktion geplant, bei der rund 450 Holz-Rohlinge, die von der Firma Päfgen Holz & Raum in Bienenform ausgesägt wurden, von Kindergärten und Grundschulen gestaltet werden sollten. Die bunt bemalten Bienen sollten den Sommer über an exponierten Stellen im Stadtgebiet zu sehen sein. Da derzeit jedoch Schulen und Kitas noch geschlossen sind, sollen malbegeisterte Kinder zu Hause mitmachen können. „Ihnen wollen wir die Möglichkeit geben, zu Hause eine Biene nach ihren Wünschen zu gestalten“, erklärt Diekmann. Die Biene bleibt bei der Familie und wird im Vorgarten oder Garten aufgestellt. Wer Interesse hat, kann sich auf der Homepage der Lokalen Allianz für das Projekt anmelden und erhält einen Rohling nach Hause geliefert. „Wir hoffen auf rege Beteiligung, damit Dormagens Gärten noch bienenfreundlicher werden“, sagt Diekmann. Vielleicht sei es in diesen bewegten Zeiten „so wichtig wie nie, gemeinsam zu versuchen, unsere Gesellschaft ein Stückchen besser zu machen“, erklärt Jobst Wierich, Leiter Politik- und Bürgerdialog des Chempark Dormagen und Mitinitiator der Lokalen Allianz.