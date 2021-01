Lkw-Stau vor Chempark : A57-Ausfahrt Dormagen gesperrt

Dormagen Weil Dutzende Lkw vor Tor 14 an der Alten Heerstraße stehen und warten, auf den Autohof fahren zu können, stauen sich die Fahrzeuge seit Donnerstagmittag bis weit zurück auf die A 57. Eine weitere Beschwerde: Abstände unter Fahrern könnten im Abfertigungsbereich nicht eingehalten werden.

Die Polizei hat deshalb die Ausfahrt Dormagen gesperrt. Das Problem hatte mittags begonnen und ist inzwischen massiv geworden. „Wir wissen nicht, wie lange die Sperrung der Ausfahrt dauern wird“, sagte Polizeisprecherin Daniela Drawe am Nachmittag. Bei der Polizei ist die Rede von einer „technischen Störung“ im Chempark.

Die Situation vor Tor 14 sorgt auch für Staus im Stadtgebiet von Dormagen. Die Lastwagen vor dem Chempark werden von der Polizei weiter geradeaus geführt und über den Parallelweg zum Chempark geleitet. Auf der A 57 fahren laut Polizei die meisten Lkw weiter bis zur Ausfahrr Köln-Worringen beziehungsweise in Fahrtrichtung Krefeld bis zur Abfahrt Neuss-Süd, um von dort aus den Weg in den Chempark zu finden.

Der Auslöser für diese Situation ist offenbar skurril: Nach Angaben von Currenta-Sprecher Timo Krupp sind Lkw-Fahrer nicht bei ihren Fahrzeugen und sorgen so dafür, dass keine Brummis in den Chempark fahren können. „Wir müssen die Fahrer suchen“, so Krupp, der von einem „Puzzle auf dem Autohof“ spricht. „Wir wissen nicht, wo die sind.“