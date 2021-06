Auch das LKA war im Einsatz : Geldautomat in Nievenheim gesprengt

Die Polizei sperrte den Ort der Sprengung zunächst ab. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Nievenheim In Nievenheim wurde am Freitag in den frühen Morgenstunden ein Geldautomat der Volksbank-Filiale gesprengt. Das Landeskriminalamt musste ausrücken, um einen weiteren Sprengsatz zu entschärfen.

Am Freitag Morgen um 4.15 Uhr knallte es in Nievenheim. Erneut wurde ein Geldautomat einer Volksbank-Filiale gesprengt. Durch die Detonation wurde der Vorraum der Filiale stark beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei flüchteten zwei Täter nach der versuchten Geldautomatensprengung auf einem Kleinkraftrad.

Auch das Landeskriminalamt (LKA) musste ausrücken, um einen weiteren Sprengsatz zu entschärfen. Laut Pressestelle der Polizei neige sich der Einsatz dem Ende zu. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erst Ende Mai wurde ein Geldautomat in Top West gesprengt. Vor rund zwei Wochen sorgte der laute Knall dieser Sprengung für Aufregung im Stadtgebiet. Die Polizei ermittelt auch in diesem Fall.

(kiba)