Live-Musik in Dormagen : Benefizabend fürs Phonomuseum

In den vergangenen Jahren wurde bereits fünf Mal eine Benefiz-Nacht „Boogie meets Swing“ in Dormagen veranstaltet. Sehr erfolgreich waren dabei die Veranstaltungen zugunsten der Bürgerstiftung Dormagen. „Es ist toll, wie viele Menschen Musik für einen guten Zweck hören wollen“, sagte Martin Voigt, Vorsitzender der Bürgerstiftung Dormagen, zur vorherigen Benefiz-Nacht. Bei der sechsten Auflage am Samstag, 18. Januar, ab 19.30 Uhr in der Kulturhalle an der Langemarkstraße geht der Erlös an den Förderverein des Internationalen Phono- und Radiomusuem Dormagen. Zu Gast ist die Viersener Band „Blue Moon“. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.