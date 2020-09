Live-Musik in Dormagen : Ein musikalisches Live-Wochenende mit Rock, Elektro und Musical

Die dritte Dormagener Musical-Nacht auf der Freilichtbühne Zons unter Corona-Bedingungen. Foto: Marc Pesch

Dormagen Bei den Strabi-Picknick-Konzerten und bei den Musical-Nächsten in Zons erlebten zahlreiche Zuschauer in Dormagen wieder Live-Musik – unter Corona-Bedingungen. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden mit den Veranstaltungen.

Von Maria Koch

Wer nach der monatelangen Veranstaltungspause den Klang von Live-Musik schon schmerzlichst vermisst hat, war an diesem Wochenende gut bedient: Unter strengen Corona-Hygieneauflagen boten sowohl die Strabi-Picknick-Konzerte als auch die Zonser Musical-Nächte ein vielschichtiges musikalisches Programm an.

Die Strabi-Picknick-Konzerte an drei Abenden am Straberger See ersetzten das Strabi-Festival, das üblicherweise nach dem Ende einer jeder Badesaison im September veranstaltet wird. Neben diversen Anpassungen wegen der Corona-Hygieneauflagen war auch die Auswahl der Musik-Acts anders als sonst: Neben elektronischer Musik, für die in diesem Jahr der international gefeierte DJ David Puentez sorgte, durften sich die Besucher erstmals auch auf Live-Konzerte freuen, darunter von der Kölner Rock-Pop-Band „Cat Ballou“ sowie von Mia Julia & Friends. „Die Leute haben sich besser an die Regeln gehalten, als wir gedacht haben“, resümiert Valentin Gongoll, Strabi UG Geschäftsführer.

Die Veranstalter hatten sich für eine Aufteilung in Parzellen mit ausreichend Abstand entschieden. Dabei konnten sich die Besucher entweder auf den Strandliegen, an den Picknickplätzen oder den Tischgruppen gemütlich machen. Die Masken durften erst innerhalb der eigenen Parzelle abgenommen werden. „Wir haben mitbekommen, dass den Leuten Live-Veranstaltungen wie diese sehr gefehlt haben“, stellt Gongoll fest. „Mit unseren Picknick-Konzerten konnten wir zeigen, dass Events möglich sind, wenn man alles gut durchdenkt.“

Auch die Dormagener Musical-Nächte am Freitag und Samstag mit internationalen Musical-Künstlern auf der Freilichtbühne Zons erwiesen sich als voller Erfolg. „Mit insgesamt 700 Besuchern an beiden Tagen sind wir sehr zufrieden“, so Veranstalter Marc Pesch. „Damit sind wir nicht sehr weit weg von den Besucherzahlen, die wir vor Corona auch hatten.“ Aufgrund der Hygienemaßnahmen musste immer eine Sitzreihe zwischen den Zuschauern freigehalten werden. Insgesamt zeigten sich die Besucher hinsichtlich der neuen Vorschriften aber sehr diszipliniert.